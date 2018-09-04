Работающие под брендом «Натали Турс» туроператоры приостановили деятельность
- РИА Новости
Как заявляет «Натали Турс» на своём сайте, решение было принято в связи с исключением вышеперечисленных компаний из реестра туроператоров.
Ранее сообщалось, что Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, которые работают под брендом «Натали Турс».
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, как клиенты проблемных туроператоров могут получить компенсацию.