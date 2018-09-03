Ростуризм исключил «Натали Турс» из реестра туроператоров

Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, которые работают под брендом «Натали Турс».

Соответствующий приказ опубликован пресс-службой ведомства.

Как отмечается, из реестра исключены ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО «Туроператор «Натали Турс».

Решение принято в связи с «аннулированием с 4 июля 2018 года туроператорами, осуществляющими туроператорскую деятельность с использованием обозначения «Натали Турс», всех своих туров.

Ранее «Российская газета» писала, что Ростуризм с сентября получит возможность исключать сведения о компаниях из реестра туроператоров.