Ростуризм исключил «Натали Турс» из реестра туроператоров

Короткая ссылка
Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров сведения о компаниях, которые работают под брендом «Натали Турс».
Ростуризм исключил «Натали Турс» из реестра туроператоров
  • РИА Новости

Соответствующий приказ опубликован пресс-службой ведомства.

Как отмечается, из реестра исключены ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО «Туроператор «Натали Турс».

Решение принято в связи с «аннулированием с 4 июля 2018 года туроператорами, осуществляющими туроператорскую деятельность с использованием обозначения «Натали Турс», всех своих туров.

Ранее «Российская газета» писала, что Ростуризм с сентября получит возможность исключать сведения о компаниях из реестра туроператоров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить