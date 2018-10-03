Министру здравоохранения Камчатки предъявлено обвинение в растрате

Министру здравоохранения Камчатского края Татьяне Лемешко предъявлено обвинение в растрате 22 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, в 2017 году Лемешко вступила в сговор с учредителем коммерческой организации и с представляющим его интересы адвокатом.



«Вышеуказанные лица совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме не менее 22 млн рублей, осуществив сделку по приобретению по завышенной стоимости нежилых помещений, для нужд ГБУЗ КК «Камчатская городская поликлиника №3», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее обвинения были предъявлены ещё двум фигурантом этого дела — адвокату и учредителю коммерческой организации.

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