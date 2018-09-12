В Челябинской области директор муниципального учреждения подозревается в растрате денежных средств

В Челябинской области завели уголовное дело о растрате денежных средств, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

Во вторник, 11 сентября, был задержан начальник муниципального казённого учреждения «Гражданская защита города Троицка» Владислав Ремезов.

По имеющимся данным, в 2011—2018 годах подозреваемый присвоил денежные средства учреждения в размере не менее 700 тыс. рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что сотруднице Пенсионного фонда России в Республике Алтай грозит до двух лет лишения свободы за хищение бюджетных средств.