В Челябинской области директор муниципального учреждения подозревается в растрате денежных средств
- РИА Новости
Во вторник, 11 сентября, был задержан начальник муниципального казённого учреждения «Гражданская защита города Троицка» Владислав Ремезов.
По имеющимся данным, в 2011—2018 годах подозреваемый присвоил денежные средства учреждения в размере не менее 700 тыс. рублей.
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