В Челябинской области директор муниципального учреждения подозревается в растрате денежных средств

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В Челябинской области завели уголовное дело о растрате денежных средств, сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.
В Челябинской области директор муниципального учреждения подозревается в растрате денежных средств
  • РИА Новости

Во вторник, 11 сентября, был задержан начальник муниципального казённого учреждения «Гражданская защита города Троицка» Владислав Ремезов.

По имеющимся данным, в 2011—2018 годах подозреваемый присвоил денежные средства учреждения в размере не менее 700 тыс. рублей.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что сотруднице Пенсионного фонда России в Республике Алтай грозит до двух лет лишения свободы за хищение бюджетных средств.

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