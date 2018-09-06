Сотруднице ПФР в Республике Алтай грозит до двух лет лишения свободы за хищение бюджетных средств

Сотруднице Пенсионного фонда России в Республике Алтай грозит до двух лет лишения свободы за хищение бюджетных средств, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.

По имеющимся данным, в Кош-Агачском районе женщина незаконно получила компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно, причём как за себя, так и за своих родственников.

Она предоставила руководителю учреждения поддельные документы о стоимости авиабилетов. Ущерб оценивается в 69 тыс. рублей.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальнику городской полиции в ХМАО грозит до 12 лет тюрьмы за дачу взятки.