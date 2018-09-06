Сотруднице ПФР в Республике Алтай грозит до двух лет лишения свободы за хищение бюджетных средств

Короткая ссылка
Сотруднице Пенсионного фонда России в Республике Алтай грозит до двух лет лишения свободы за хищение бюджетных средств, сообщает «ВашГород.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру.
Сотруднице ПФР в Республике Алтай грозит до двух лет лишения свободы за хищение бюджетных средств
  • РИА Новости

По имеющимся данным, в Кош-Агачском районе женщина незаконно получила компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно, причём как за себя, так и за своих родственников.

Она предоставила руководителю учреждения поддельные документы о стоимости авиабилетов. Ущерб оценивается в 69 тыс. рублей.

Уголовное дело передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-начальнику городской полиции в ХМАО грозит до 12 лет тюрьмы за дачу взятки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить