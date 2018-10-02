Один из нападавших на школу в Перми предстанет перед судом

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении одного из нападавших на школу №127 в Перми, сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по региону.
Один из нападавших на школу в Перми предстанет перед судом
  • РИА Новости

По версии следствия, обвиняемый и его знакомый, учащийся 10-го класса, с целью заранее спланированного убийства пришли в школу, взяв с собой несколько ножей.

В одном из кабинетов они нанесли ножевые удары девяти ученикам. Предотвратила нападение преподаватель, которая вывела всех детей из помещения. Оставшись в аудитории, нападавшие нанесли друг другу проникающие удары ножом, после чего были задержаны сотрудниками ЧОП.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Максим Решетников вручил медаль «За отвагу» учительнице Наталии Шагулиной, пострадавшей при инциденте в школе.

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