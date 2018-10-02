СМИ: Более половины образцов импортной одежды и обуви не прошли проверку Роспотребнадзора

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Более половины образцов импортной одежды и обуви не прошли проверку Роспотребнадзора, сообщают «Известия» со ссылкой на результаты ревизий, проведённых в первой половине 2018 года.
СМИ: Более половины образцов импортной одежды и обуви не прошли проверку Роспотребнадзора
  • РИА Новости

Из произведённых за рубежом трикотажных изделий специалисты посчитали некачественными или опасными 54%, из отечественных — 12%.

Кроме того, служба забраковала 56% швейных, 61% чулочно-носочных изделий и 53% кожаной обуви, сделанных за границей. В 2017 году доля брака среди таких товаров не превышала 5%.

Ненадлежащей или опасной Роспотребнадзор признаёт продукцию, не соответствующую требованиям законов, технических регламентов или СанПиН.

Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» рассказал о результатах проверки сухих завтраков — мюсли с фруктами.

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