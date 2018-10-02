Эксперт оценил возможное введение нормы энергопотребления для россиян

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Анна Лушникова
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о возможном введении в России нормы энергопотребления для населения.
Эксперт оценил возможное введение нормы энергопотребления для россиян
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«Эту социальную норму хотят ввести не первый раз. Есть простая формула — приведение всех энергоресурсов к экспортному паритету: цена такая же, как на внешних рынках, минус транспортные расходы. Что касается электроэнергии, то в силу специфики здесь разговор особый. Внешняя составляющая этого нововведения крайне правильная. Смысл в том, что население приучают более рационально использовать энергоресурсы. То есть ставить энергосберегающие лампочки, периодически отключать ненужные электроприборы, свет в комнатах, в которых никто не находится. Мера понятная и хорошая», — считает Фролов.

Как отметил собеседник RT, при введении нормы потребления необходимо «учитывать региональные факторы».

«При доработке новой тарификации необходимо зонирование. Норма должна быть посильной, а не взятой с потолка. Но идея её понятна — установить некий максимум, который нежелательно превышать», — заключил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что в России могут ввести социальную норму энергопотребления для населения. Эту идею Минэнерго и Минэкономики одобрил вице-премьер Дмитрий Козак.

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