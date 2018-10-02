«Коммерсантъ» узнал о возможном введении нормы энергопотребления

В России могут ввести социальную норму энергопотребления для населения, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, правительство вернулось к обсуждению соответствующего законопроекта, который был заморожен в 2014 году.

Отмечается, что идею Минэнерго и Минэкономики по введению соцнормы одобрил вице-премьер Дмитрий Козак, ведомства должны внести проекты нормативных документов к 15 января 2019 года.

В соответствии со схемой, социальную норму энергопотребления могут установить на уровне 300 кВт•ч в месяц. Она будет оплачиваться по базовому тарифу. При превышении этого показателя оплата будет производиться по повышенному тарифу, а при потреблении свыше 500 кВт•ч вводится тариф «экономически обоснованный».

Как уточняется, объём потребления будет фиксироваться не на человека, а на точку подключения.