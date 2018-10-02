В Госдуме прокомментировали возможное введение нормы энергопотребления

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с RT прокомментировал сообщения СМИ о возможном введении в России социальной нормы энергопотребления для населения.

«Эта история не новая. Несколько лет назад социальную норму энергопотребления пытались ввести, но тогда это не нашло своего отражения в соответствующих документах. Сейчас предпринимается вторая попытка, Дмитрий Козак предварительно одобрил эту идею. В ней есть определённая доля смысла. Это чем-то похоже на введение прогрессивной шкалы налогообложения. В потреблении коммунальных ресурсов, в том числе электроэнергии, необходимо вводить такую шкалу, когда малоимущие платят меньше, а компенсация выпадающих платежей происходит за счёт тех, у кого высокий доход», — считает Селезнёв.

По его словам, в разработке этого проекта ещё предстоит просчитать все риски и последствия.

«Было бы справедливо подходить к нормам потребления исходя из определения социального статуса, с точки зрения платёжеспособности. Это очень дискуссионный вопрос. Потому что важно учитывать, как это отразится на кошельке потребителя. Идея понятна, но её последствия пока не просчитаны. У нас в электроэнергетике есть годами сложившаяся практика перекрёстного субсидирования. Каждый год мы говорим о том, что необходимо его снижать и приводить к показателям, равным нулю. Так что это может быть одной из попыток борьбы с перекрёстным субсидированием. Но это всё надо высчитывать — социальные, экономические последствия», — заключил депутат.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в России могут ввести социальную норму энергопотребления для населения. Эту идею Минэнерго и Минэкономики одобрил вице-премьер Дмитрий Козак.