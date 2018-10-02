В ходе расследования нападения на ребёнка в Калининграде найдено захоронение останков
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«В ходе осмотра территории, прилегающей к месту проживания обвиняемого, на пустыре следователями и следователями-криминалистами регионального управления СКР обнаружено захоронение костных останков, предположительно человека», — говорится в сообщении.
Обвиняемый рассказал, что около года назад он убил женщину, тело которой сжёг и закопал на данном участке местности.
27 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в садовом товариществе «Чайка» города Калининграда восьмилетнего мальчика с рублеными ранами в области головы. Ребёнок был госпитализирован, по данному факту возбуждено уголовное дело.