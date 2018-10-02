В ходе расследования нападения на ребёнка в Калининграде найдено захоронение останков

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В Калининграде при осмотре территории, где произошло нападение мужчины на восьмилетнего ребёнка, обнаружено захоронение костных останков. Об этом говорится в сообщении областного СУ СК России.
В ходе расследования нападения на ребёнка в Калининграде найдено захоронение останков
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«В ходе осмотра территории, прилегающей к месту проживания обвиняемого, на пустыре следователями и следователями-криминалистами регионального управления СКР обнаружено захоронение костных останков, предположительно человека», — говорится в сообщении.

Обвиняемый рассказал, что около года назад он убил женщину, тело которой сжёг и закопал на данном участке местности.  

27 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в садовом товариществе «Чайка» города Калининграда восьмилетнего мальчика с рублеными ранами в области головы. Ребёнок был госпитализирован, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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