В ходе расследования нападения на ребёнка в Калининграде найдено захоронение останков

В Калининграде при осмотре территории, где произошло нападение мужчины на восьмилетнего ребёнка, обнаружено захоронение костных останков. Об этом говорится в сообщении областного СУ СК России.

«В ходе осмотра территории, прилегающей к месту проживания обвиняемого, на пустыре следователями и следователями-криминалистами регионального управления СКР обнаружено захоронение костных останков, предположительно человека», — говорится в сообщении.

Обвиняемый рассказал, что около года назад он убил женщину, тело которой сжёг и закопал на данном участке местности.

27 сентября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в садовом товариществе «Чайка» города Калининграда восьмилетнего мальчика с рублеными ранами в области головы. Ребёнок был госпитализирован, по данному факту возбуждено уголовное дело.