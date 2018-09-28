СК возбудил уголовное дело по факту нападения на ребёнка в Калининграде

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Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестный напал с лопатой на ребёнка в Калининграде.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство малолетнего)», — говорится в заявлении.

Как указывает следствие, 27 сентября 2018 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в садовом товариществе «Чайка» города Калининграда 8-летнего мальчика с рублеными ранами в области головы. Ребёнок был госпитализирован.

Мальчик рассказал, что удары ему нанёс с помощью лопаты неизвестный мужчина, когда он шёл на автобусную остановку.

Отмечается, что специалисты опрашивают возможных свидетелей и ведут следственные действия.

Уточняется, что предполагаемого злоумышленника зафиксировала камера наблюдения.

Ранее URA.RU писало, что в Копейске проводят проверку сообщений о школьнике, стрелявшем по другому ученику.

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