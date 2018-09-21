На Урале проводят проверку сообщений о школьнике, стрелявшем по другому ученику

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В Копейске проводят проверку сообщений о школьнике, стрелявшем по другому ученику, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Челябинской области.
На Урале проводят проверку сообщений о школьнике, стрелявшем по другому ученику
  • РИА Новости

Инцидент произошёл во дворе школы №1.

«По предварительным данным, один ученик выстрелил в другого из пневматического пистолета. Госпитализация не потребовалась», — заявили в ведомстве.

Министр образования региона Александр Кузнецов уточнил, что ЧП случилось во внеучебное время.

«Мы, со своей стороны, тоже проводим проверку», — сказал он.

Ранее президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе с НСН прокомментировал предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о тренингах для учителей на случай нападений в школах.

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