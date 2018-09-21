На Урале проводят проверку сообщений о школьнике, стрелявшем по другому ученику
- РИА Новости
Инцидент произошёл во дворе школы №1.
«По предварительным данным, один ученик выстрелил в другого из пневматического пистолета. Госпитализация не потребовалась», — заявили в ведомстве.
Министр образования региона Александр Кузнецов уточнил, что ЧП случилось во внеучебное время.
«Мы, со своей стороны, тоже проводим проверку», — сказал он.
Ранее президент ассоциации «Школа без опасности» Сергей Саминский в беседе с НСН прокомментировал предложение уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой о тренингах для учителей на случай нападений в школах.