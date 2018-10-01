В Татарстане завели дело после смерти женщины в клинике коррекции веса

В Татарстане завели уголовное дело по факту смерти 50-летней женщины в одном из казанских медицинских центров, сообщает «Реальное время» со ссылкой на СУ СК России по региону.

В течение двух месяцев пациентка проходила дорогостоящее лечение по коррекции веса.

Росздравнадзор нашёл в клинике ряд лицензионных нарушений и установил, что даже при высоких показателях давления у женщины медики не отменяли ранее назначенные процедуры.

Следователи, со своей стороны, изъяли из центра документы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что возбуждено уголовное дело по факту смерти женщины во время пластической операции в Москве.