В Оренбургской области 338 тысяч человек привились от гриппа

В Оренбургской области 338 тыс. человек сделали прививку от гриппа, сообщает RIA56 со ссылкой на данные на конец сентября.

За счёт средств федерального бюджета вакцинацию прошли более 328 тыс. жителей, за счёт средств крупных организаций и предприятий региона — более 9 тыс.

Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, с учётом всех источников финансирования прививки сделали 17,1% от общей численности населения.

В ближайшее время в области ждут вторую партию вакцины в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.