В Оренбургской области 338 тысяч человек привились от гриппа

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В Оренбургской области 338 тыс. человек сделали прививку от гриппа, сообщает RIA56 со ссылкой на данные на конец сентября.
В Оренбургской области 338 тысяч человек привились от гриппа
  • РИА Новости

За счёт средств федерального бюджета вакцинацию прошли более 328 тыс. жителей, за счёт средств крупных организаций и предприятий региона — более 9 тыс.

Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, с учётом всех источников финансирования прививки сделали 17,1% от общей численности населения.

В ближайшее время в области ждут вторую партию вакцины в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.

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