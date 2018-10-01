В Оренбургской области 338 тысяч человек привились от гриппа
- РИА Новости
За счёт средств федерального бюджета вакцинацию прошли более 328 тыс. жителей, за счёт средств крупных организаций и предприятий региона — более 9 тыс.
Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, с учётом всех источников финансирования прививки сделали 17,1% от общей численности населения.
В ближайшее время в области ждут вторую партию вакцины в рамках Национального календаря профилактических прививок.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.