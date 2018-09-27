Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
- РИА Новости
Получить консультацию можно будет с 1 по 15 октября.
Специалисты расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими.
Также разработаны рекомендации, как уберечь детей от простудных инфекций.
В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация позволяет снизить вероятность заболевания гриппом и предотвратить вероятные осложнения, передаёт Nation News.
Ранее сообщалось, что россияне стали реже болеть гриппом.