Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

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Роспотребнадзор запустит Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт службы.
Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
  • РИА Новости

Получить консультацию можно будет с 1 по 15 октября.

Специалисты расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими.

Также разработаны рекомендации, как уберечь детей от простудных инфекций.

В Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация позволяет снизить вероятность заболевания гриппом и предотвратить вероятные осложнения, передаёт Nation News.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже болеть гриппом.

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