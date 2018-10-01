В Крыму завели дело после смерти ребёнка в школе

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В Крыму завели уголовное дело после смерти ребёнка в школе, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Крыму завели дело после смерти ребёнка в школе
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Установлено, что в одном из учебных заведений Симферополя самочувствие школьника резко ухудшилось. Классный руководитель вызвал скорую помощь. Медики не смогли реанимировать ребёнка.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как передаёт kp.ru, в настоящее время продолжаются следственные действия, идёт предварительное расследование.

Ранее стало известно, что в Ленобласти завели дело из-за гибели ребёнка в заброшенном доме.

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