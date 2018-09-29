В Ленобласти завели дело из-за гибели ребёнка в заброшенном доме
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По имеющейся информации, в среду, 26 сентября, в полицию города Сланцы обратилась бабушка-опекун 12-летнего мальчика. Она заявила, что ребёнок ушёл на тренировку и не вернулся.
Тело обнаружили на следующий день под окнами пустующего здания. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе проводят доследственную проверку из-за смерти двухлетнего ребёнка в кафе.