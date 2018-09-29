В Ленобласти завели дело из-за гибели ребёнка в заброшенном доме

В Ленинградской области завели уголовное дело из-за гибели ребёнка в заброшенном доме, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

По имеющейся информации, в среду, 26 сентября, в полицию города Сланцы обратилась бабушка-опекун 12-летнего мальчика. Она заявила, что ребёнок ушёл на тренировку и не вернулся.

Тело обнаружили на следующий день под окнами пустующего здания. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе проводят доследственную проверку из-за смерти двухлетнего ребёнка в кафе.