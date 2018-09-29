В Ленобласти завели дело из-за гибели ребёнка в заброшенном доме

Короткая ссылка
В Ленинградской области завели уголовное дело из-за гибели ребёнка в заброшенном доме, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В Ленобласти завели дело из-за гибели ребёнка в заброшенном доме
  • © Следственный комитет Российской Федерации

По имеющейся информации, в среду, 26 сентября, в полицию города Сланцы обратилась бабушка-опекун 12-летнего мальчика. Она заявила, что ребёнок ушёл на тренировку и не вернулся.

Тело обнаружили на следующий день под окнами пустующего здания. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе проводят доследственную проверку из-за смерти двухлетнего ребёнка в кафе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить