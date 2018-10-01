В Крыму остановлена работа Керченской паромной переправы

После открытия грузового движения по Крымскому мосту остановлена работа Керченской паромной переправы. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на гендиректора госпредприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова.

«Работа переправы приостановлена полностью в связи с отсутствием загрузки. Все паромы стоят. Ни пешеходов, ни легкового транспорта, ни автобусов — ничего нет. Грузовики полностью отсутствуют, нет ни одного грузовика, поэтому паромная переправа остановлена», — заявил Волков.

В настоящее время паромы работают только на линии порт Кавказ — Рыбный порт. Они занимаются транспортировкой опасных грузов.

В ночь на 1 октября в 00:00 было открыто движение для грузовиков по Крымскому мосту.

Ранее также стало известно, что строители собрали почти половину (5,5 из 11 км) пролётов железнодорожной части Крымского моста.