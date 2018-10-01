В Крыму остановлена работа Керченской паромной переправы

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После открытия грузового движения по Крымскому мосту остановлена работа Керченской паромной переправы. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на гендиректора госпредприятия «Крымские морские порты» Алексея Волкова.
В Крыму остановлена работа Керченской паромной переправы
  • РИА Новости

«Работа переправы приостановлена полностью в связи с отсутствием загрузки. Все паромы стоят. Ни пешеходов, ни легкового транспорта, ни автобусов — ничего нет. Грузовики полностью отсутствуют, нет ни одного грузовика, поэтому паромная переправа остановлена», — заявил Волков.

В настоящее время паромы работают только на линии порт Кавказ — Рыбный порт. Они занимаются транспортировкой опасных грузов.

В ночь на 1 октября в 00:00 было открыто движение для грузовиков по Крымскому мосту

Ранее также стало известно, что строители собрали почти половину (5,5 из 11 км) пролётов железнодорожной части Крымского моста. 

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