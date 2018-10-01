В Минпромторге рассказали о предложении возобновить продажи пива в банках ночью

В Минпромторге заявили, что в ведомство поступило предложение о ночной продаже пива в алюминиевых банках. Однако уточняется, что законопроект с поправками пока не разработан и не обсуждается.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.

«Такое предложение действительно поступало от экспертов торговой отрасли, но законопроект, предполагающий внесение соответствующих поправок в ФЗ «О госрегулировании производства и оборота торговой продукции», до настоящего времени не разработан и не направлялся ни на общественное обсуждение, ни на согласование в другие ведомства», — отметил Евтухов.

Ранее газета «Коммерсантъ» написала, что Минпромторг подготовил законопроект, согласно которому предлагается снять запрет на продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре (грушевого сидра) и медовухи в алюминиевых банках и разрешить продавать эту продукцию ночью.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ранее повысить возрастной ценз продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с телеканалом «360» оценил её предложение.