В пресс-службе заявили, что глава Забайкалья работает в штатном режиме
- РИА Новости
«Слухи мы не комментируем. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова работает согласно намеченному графику», — заявила она.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Жданова может уйти в отставку.
В конце сентября президент России Владимир Путин предложил губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко занять пост исполняющего обязанности главы Приморского края. Глава государства сообщил, что нынешний врио главы Приморья Андрей Тарасенко попросился на другую работу.