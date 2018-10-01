В Хабаровске суд вынес приговор вербовщику ИГ

Дальневосточный окружной военный суд приговорил местного жителя к 3,5 годам колонии за вербовку в ряды «Исламского государства»*, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Восточному военному округу.

«Суд признал 23-летнего гражданина России Бобоева Г. А. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных статьёй «содействие террористической деятельности», и приговорил его к трём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что было установлено, что осуждённый придерживался радикально-религиозных взглядов и по телефону поддерживал связь с членами международных террористических организаций.

В 2015 году он прошёл специальное теологическое обучение, после чего вернулся в Хабаровск и начал призывать молодых мужчин участвовать в деятельности незаконных вооружённых формирований.

Он был задержан в марте 2018 года в Москве и его этапировали в Хабаровск для привлечения к уголовной ответственности.

По месту его проживания были обнаружены и изъяты религиозная литература, в том числе внесённая в федеральный список экстремистских материалов, и портативные средства радиосвязи.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Киргизии, который в Якутии призывал к терроризму.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.