В Казахстане по подозрению в подготовке терактов задержаны восемь человек
- © Arne Dedert
- globallookpress.com
«25 июня 2018 года силами Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в городе Уральске пресечена деятельность радикальной религиозной группировки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе специальной операции задержаны восемь человек, изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозная литература.
«Указанные лица подозреваются в подготовке к совершению на территории Казахстана серии терактов, пропаганде терроризма, а также в имущественных преступлениях», — добавили в пресс-службе.
По данным фактам начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Турции задержаны 14 человек, которых подозревают в связях с террористами и подготовке терактов.