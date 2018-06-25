В Казахстане по подозрению в подготовке терактов задержаны восемь человек

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Восемь человек задержаны в казахстанском Уральске по подозрению в подготовке терактов в стране. Об этом заявили в пресс-службе Комитета национальной безопасности Казахстана.
В Казахстане по подозрению в подготовке терактов задержаны восемь человек
  • © Arne Dedert
  • globallookpress.com

«25 июня 2018 года силами Комитета национальной безопасности Республики Казахстан в городе Уральске пресечена деятельность радикальной религиозной группировки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе специальной операции задержаны восемь человек, изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозная литература.

«Указанные лица подозреваются в подготовке к совершению на территории Казахстана серии терактов, пропаганде терроризма, а также в имущественных преступлениях», — добавили в пресс-службе.

По данным фактам начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Турции задержаны 14 человек, которых подозревают в связях с террористами и подготовке терактов. 

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