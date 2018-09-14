ФСБ возбудила дело в отношении вербовщика террористической группировки в Якутии

Уголовное дело возбуждено в отношении 22-летнего гражданина Киргизии в Якутии, который призывал к терроризму и вербовал людей для террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*, сообщили в управлении ФСБ России по региону.

«Следственным подразделением УФСБ России по Якутии в отношении гражданина Киргизии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.2 УК России — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Задержанному предъявлено обвинение, он помещён в СИЗО», — цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

Следствие установило, что молодой человек вступил в группу в соцсети, пропагандирующую идеологию джихада, затем разместил на своей странице материалы с призывами поддерживать террористов и подражать им.

Ранее восемь человек были задержаны в казахстанском Уральске по подозрению в подготовке терактов в стране.

*«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра»), «Исламское государство» (ИГ) — террористические организации, запрещённые в России.