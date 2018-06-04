В Красноярске сотрудники ФСБ задержали 11 членов террористической ячейки
По данным ведомства, лидер ячейки установил контакт с боевиками за рубежом. Он вербовал соотечественников и помогал их переправлять на территории, подконтрольные международным террористическим организациям.
Также преступники пропагандировали терроризм, используя видеоролик одного из исламских проповедников, в местах общественного питания и проживания. В ходе обысков у них была обнаружена и изъята запрещённая религиозная литература.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны 11 участников указанной группы, двое из которых, прибывшие в Красноярск из Киргизской Республики, организовали канал переправки радикально настроенных лиц на территорию Сирии и Афганистана для вступления в состав террористических группировок», — сообщили в ФСБ.
Отмечается, что в мае следственный отдел УФСБ по региону возбудил в отношении двух организаторов уголовное дело по статьям о «приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством является террористической» и о «содействии террористической деятельности».
Ранее URA.RU передавало, что в Пермском крае возбудили дело за призывы к терроризму в одной из колоний.