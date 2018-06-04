В Красноярске сотрудники ФСБ задержали 11 членов террористической ячейки

В Красноярске сотрудники ФСБ задержали 11 членов религиозной ячейки, которые осуществляли пропаганду терроризма на территории региона. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение УФСБ по региону.

По данным ведомства, лидер ячейки установил контакт с боевиками за рубежом. Он вербовал соотечественников и помогал их переправлять на территории, подконтрольные международным террористическим организациям.

Также преступники пропагандировали терроризм, используя видеоролик одного из исламских проповедников, в местах общественного питания и проживания. В ходе обысков у них была обнаружена и изъята запрещённая религиозная литература.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны 11 участников указанной группы, двое из которых, прибывшие в Красноярск из Киргизской Республики, организовали канал переправки радикально настроенных лиц на территорию Сирии и Афганистана для вступления в состав террористических группировок», — сообщили в ФСБ.

Отмечается, что в мае следственный отдел УФСБ по региону возбудил в отношении двух организаторов уголовное дело по статьям о «приготовлении к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством является террористической» и о «содействии террористической деятельности».

Ранее URA.RU передавало, что в Пермском крае возбудили дело за призывы к терроризму в одной из колоний.