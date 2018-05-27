Российские пограничники за год выявили более 1,4 тысячи подозреваемых в терроризме

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Российские пограничники и территориальные органы безопасности в 2017 году выявили более 1,4 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель директора ФСБ России — руководитель погранслужбы Владимир Кулишов.

По его словам, боевики, выдавливаемые из зон вооружённых конфликтов, пытаются незаконно проникнуть в Россию и другие страны СНГ, используя канал международного транспортного сообщения. 

Пограничники и территориальные органы безопасности в связи с этим наработали практику совместной деятельности по выявлению подозреваемых в терроризме в пассажиропотоке. Эта практика постоянно совершенствуется.

«В 2017 году в ходе совместных фильтрационно-проверочных мероприятий выявлено свыше 1,4 тыс. лиц, подозреваемых в причастности к террористической деятельности», — сообщил Кулишов.

Также были выявлены 50 иностранных граждан, которые планировали выехать транзитом через территорию России в зоны конфликтов. Кроме того, задержаны более 6,5 тыс. лиц, находившихся в розыске. 

Ранее URA.RU передавало, что в Екатеринбурге арестовали подозреваемого в вербовке террористов.

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