В Пермском крае завели дело за призывы к терроризму в одной из колоний

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В Пермском крае возбудили уголовное дело за публичные призывы к терроризму в одной из колоний, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России.

Целью подозреваемых, среди которых уроженцы Узбекистана и Дагестана, была вербовка в террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**.

Один из них осуждён на 15 лет лишения свободы за террористическую деятельность.

По имеющимся данным, организаторы ячейки призывали поддерживать радикальных исламистов и вступать в незаконные вооружённые формирования.

В феврале Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге арестовали гражданина Таджикистана Аминджона Ходжаева, подозреваемого в подготовке теракта.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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