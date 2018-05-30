В Пермском крае завели дело за призывы к терроризму в одной из колоний
Целью подозреваемых, среди которых уроженцы Узбекистана и Дагестана, была вербовка в террористические организации «Исламское государство»* и «Аль-Каида»**.
Один из них осуждён на 15 лет лишения свободы за террористическую деятельность.
По имеющимся данным, организаторы ячейки призывали поддерживать радикальных исламистов и вступать в незаконные вооружённые формирования.
В феврале Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге арестовали гражданина Таджикистана Аминджона Ходжаева, подозреваемого в подготовке теракта.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.