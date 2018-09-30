В Архангельской области суд оштрафовал подростка за ложное сообщение о бомбе в школе

В Архангельской области суд оштрафовал 14-летнего подростка за ложное сообщение о бомбе в школе, передаёт портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл 18 мая в Шенкурске.

Мальчик взял мобильный телефон у своего друга и позвонил в службу «112». Он заявил, что в учебном заведении заложено взрывное вещество.

Виноградовский районный суд признал подростка виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело из-за ложного минирования больницы.