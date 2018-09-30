В Архангельской области суд оштрафовал подростка за ложное сообщение о бомбе в школе

Короткая ссылка
В Архангельской области суд оштрафовал 14-летнего подростка за ложное сообщение о бомбе в школе, передаёт портал «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В Архангельской области суд оштрафовал подростка за ложное сообщение о бомбе в школе
  • © Pravda Komsomolskaya
  • globallookpress.com

Инцидент произошёл 18 мая в Шенкурске.

Мальчик взял мобильный телефон у своего друга и позвонил в службу «112». Он заявил, что в учебном заведении заложено взрывное вещество.

Виноградовский районный суд признал подростка виновным. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области возбудили дело из-за ложного минирования больницы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить