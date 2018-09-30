Уральские педагоги прошли во второй этап конкурса «Учитель года России»

Уральские преподаватели прошли во второй этап конкурса «Учитель года России», сообщает URA.RU.

Церемония подведения итогов первого этапа состоялась в субботу, 29 сентября, в Санкт-Петербурге.

Среди претендентов на звание — учитель английского и французского языков из сургутской школы №10 Екатерина Колесникова и преподаватель информатики и информационно-коммуникационных технологий из екатеринбургской школы №145 Максим Новиков.

Второй тур начинается 30 сентября. Предусмотрено три конкурсных испытания. Пятёрку финалистов объявят 3 октября. Третий этап и церемония объявления победителя состоятся в Москве.

Ранее телеканал «360» сообщал, что преподаватель из Химок Григорий Назаров представил Московскую область на федеральном этапе конкурса «Учитель года».