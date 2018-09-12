Преподаватель из Химок представит Подмосковье на конкурсе «Учитель года»
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«Год назад учитель истории и обществознания гимназии №9 не только одержал победу в муниципальном отборочном этапе, но и смог уверенно обойти коллег по цеху на областном конкурсе «Педагог года Подмосковья — 2017» в номинации «Учитель года Подмосковья — 2017», — говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.
Назаров — выпускник МГУ имени Ломоносова, имеет первую квалификационную категорию. Учителем истории и обществознания работает более пяти лет.
Финал «Учителя года» пройдёт с 24 сентября по 5 октября.
Ранее ФАН сообщало, что учителем года в Санкт-Петербурге стал преподаватель Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея №30 Олег Ренёв.