Преподаватель из Химок представит Подмосковье на конкурсе «Учитель года»

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Преподаватель из Химок Григорий Назаров представит Московскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса «Учитель года», сообщает телеканал «360».
Преподаватель из Химок представит Подмосковье на конкурсе «Учитель года»
  • © J.M. Guyon
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«Год назад учитель истории и обществознания гимназии №9 не только одержал победу в муниципальном отборочном этапе, но и смог уверенно обойти коллег по цеху на областном конкурсе «Педагог года Подмосковья — 2017» в номинации «Учитель года Подмосковья — 2017», — говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Назаров — выпускник МГУ имени Ломоносова, имеет первую квалификационную категорию. Учителем истории и обществознания работает более пяти лет.

Финал «Учителя года» пройдёт с 24 сентября по 5 октября.

Ранее ФАН сообщало, что учителем года в Санкт-Петербурге стал преподаватель Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея №30 Олег Ренёв.

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