Преподаватель из Химок представит Подмосковье на конкурсе «Учитель года»

Преподаватель из Химок Григорий Назаров представит Московскую область на федеральном этапе всероссийского конкурса «Учитель года», сообщает телеканал «360».

«Год назад учитель истории и обществознания гимназии №9 не только одержал победу в муниципальном отборочном этапе, но и смог уверенно обойти коллег по цеху на областном конкурсе «Педагог года Подмосковья — 2017» в номинации «Учитель года Подмосковья — 2017», — говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Назаров — выпускник МГУ имени Ломоносова, имеет первую квалификационную категорию. Учителем истории и обществознания работает более пяти лет.

Финал «Учителя года» пройдёт с 24 сентября по 5 октября.

Ранее ФАН сообщало, что учителем года в Санкт-Петербурге стал преподаватель Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея №30 Олег Ренёв.