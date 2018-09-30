В Приамурье отметили рост числа китайских туристов

В Приамурье отметили рост количества китайских туристов, сообщает kp.ru.

«В этом году ожидается 104 тыс. китайских туристов, это почти на 10 тыс. больше, чем в 2017-м. Тогда было 94 тыс.», — заявила и. о. руководителя Министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства региона Екатерина Киреева на пресс-конференции, посвящённой 30-летию амурского безвизового режима.

Как рассказала Киреева, желающих въехать на территорию страны через Благовещенск становится больше.

«Мы каждый год прирастаем китайскими туристами. В этом году мы превысили планку одномоментного въезда на 4 тыс. человек», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что Кемеровской области выделят более 4 млрд рублей на развитие туризма.

Также глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.