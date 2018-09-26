Кемеровской области выделят более 4 млрд рублей на развитие туризма
- РИА Новости
На эти средства будут реализовывать программу, рассчитанную на шесть лет. Проект финансируется из федерального бюджета.
Как рассказал и. о. заместителя губернатора Михаил Бостанджогло, будут построены сети водоснабжения и водоотведения, реконструирована дорога Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол.
Также планируется заниматься туристскими кластерами «Северный Кузбасс» и «Поднебесные Зубья».
Ранее глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.