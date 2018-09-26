Кемеровской области выделят более 4 млрд рублей на развитие туризма

В Кемеровскую область направят более 4 млрд рублей на развитие туризма, сообщает ВашГород.ру.

На эти средства будут реализовывать программу, рассчитанную на шесть лет. Проект финансируется из федерального бюджета.

Как рассказал и. о. заместителя губернатора Михаил Бостанджогло, будут построены сети водоснабжения и водоотведения, реконструирована дорога Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол.

Также планируется заниматься туристскими кластерами «Северный Кузбасс» и «Поднебесные Зубья».

Ранее глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.