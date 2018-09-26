Кемеровской области выделят более 4 млрд рублей на развитие туризма

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В Кемеровскую область направят более 4 млрд рублей на развитие туризма, сообщает ВашГород.ру.
Кемеровской области выделят более 4 млрд рублей на развитие туризма
  • РИА Новости

На эти средства будут реализовывать программу, рассчитанную на шесть лет. Проект финансируется из федерального бюджета.

Как рассказал и. о. заместителя губернатора Михаил Бостанджогло, будут построены сети водоснабжения и водоотведения, реконструирована дорога Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол.

Также планируется заниматься туристскими кластерами «Северный Кузбасс» и «Поднебесные Зубья».

Ранее глава Керченского городского совета Николай Гусаков в беседе с НСН рассказал об изменениях, которые произошли в городе после открытия Крымского моста.

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