В Якутии спасатели добрались до горы, где совершил аварийную посадку вертолёт
«Спасатели в данное время находятся там и ищут ущелье. Там скалистая местность, и передвигаться достаточно опасно», — заявили в МЧС.
Также сообщается, что в местность Хонуу в Момском районе вылетел самолёт L-410 со спасателями. Самолёт будет проводить аэроразведку в районе, где вертолёт совершил жёсткую посадку.
Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Якутии.
29 сентября стало известно, что в Якутии совершил жёсткую посадку частный вертолёт Robinson, в результате чего пострадал пилот.