В Якутии спасатели добрались до горы, где совершил аварийную посадку вертолёт

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В Якутии спасатели с помощью вездеходной техники добрались до горы в Момском районе, где совершил жёсткую посадку частный вертолёт. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Якутии.

«Спасатели в данное время находятся там и ищут ущелье. Там скалистая местность, и передвигаться достаточно опасно», — заявили в МЧС.

Также сообщается, что в местность Хонуу в Момском районе вылетел самолёт L-410 со спасателями. Самолёт будет проводить аэроразведку в районе, где вертолёт совершил жёсткую посадку.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку по факту жёсткой посадки вертолёта в Якутии.

29 сентября стало известно, что в Якутии совершил жёсткую посадку частный вертолёт Robinson, в результате чего пострадал пилот.

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