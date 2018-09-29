СК начал проверку по факту аварийной посадки вертолёта в Якутии

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Следственный комитет начал доследственную проверку по факту аварийной посадки вертолёта Robinson в Якутии, в результате которой пострадал один человек.
СК начал проверку по факту аварийной посадки вертолёта в Якутии
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Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

«По предварительным данным, 29 сентября 2018 года в 12:30 по местному времени в 27 км от села Сасыр Момского района Республики Саха (Якутия) совершил аварийную посадку вертолёт Robinson. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Среднеколымск — Якутск. На борту вертолёта находился один пилот, который получил различные травмы», — отметили в ведомстве.

Ранее частный вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку в Якутии, пилот получил травмы.

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