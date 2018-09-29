В Петербурге поезд сбил переходившего пути мужчину

Мужчина, переходивший железнодорожные пути в районе станции Удельная в Санкт-Петербурге, попал под колёса поезда. Об этом сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Отмечается, что он мог переходить пути на запрещающий сигнал светофора.

«Машинист подавал сигналы оповещения и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось», — говорится в тексте.

От полученных травм мужчина скончался на месте ЧП.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что на станции «Тверская» Московского метрополитена, упав под колёса поезда, погиб гражданин Украины.

Также портал Nation News передавал, что на станции «Сходненская» столичного метро погиб пассажир.