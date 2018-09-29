В московском метро погиб гражданин Украины

На станции метро «Тверская» Московского метрополитена, упав под колёса поезда, погиб гражданин Украины.

«Примерно в 20:35 на станции «Тверская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена произошёл инцидент с пассажиром, в ходе которого 39-летний гражданин Украины по собственной неосторожности, стоя на краю платформы, споткнулся, потерял равновесие и упал на жёсткий путь под прибывающий поезд», — приводит Интерфакс слова руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

По его словам, увидев падающего человека, машинист экстренно затормозил, но поезд наехал на человека по инерции.

Скорая помощь констатировала смерть мужчины.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб вытащили из Москвы-реки мужчину, который, как отмечается, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спрыгнул с Крымского моста.