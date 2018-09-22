В результате ЧП в московском метро погиб человек

В результате падения на рельсы на станции «Улица Академика Янгеля» погибла девушка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

«Около 19:55 на станции метро «Улица Академика Янгеля» произошёл инцидент с пассажиром, в ходе которого 22-летняя москвичка упала на жёсткий путь под прибывающий поезд», — рассказал он.

По словам Мышляева, машинист применил экстренное торможение, но поезд продолжал двигаться по инерции.

Прибывшие на место произошедшего сотрудники экстренных служб констатировали смерть девушки из-за травм, не совместимых с жизнью.

«По факту смерти проводится проверка. Заказан обзор видеонаблюдения», — заключил Мышляев.

Ранее портал Nation News передавал, что на станции «Сходненская» столичного метро погиб пассажир.