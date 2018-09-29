С Крымского моста в Москве спрыгнул мужчина

Короткая ссылка
Сотрудники экстренных служб вытащили из Москвы-реки мужчину, который, как отмечается, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спрыгнул с Крымского моста.
С Крымского моста в Москве спрыгнул мужчина
  • ©wikipedia

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«29 сентября в 18:00 спасатели... подняли с поверхности воды 30-летнего мужчину, который прыгнул с Крымского моста», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшему оказали первую помощь, а также вызвали полицию и бригаду медиков. 

Ранее портал Nation News передавал, что на станции «Сходненская» столичного метро погиб пассажир.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить