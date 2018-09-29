С Крымского моста в Москве спрыгнул мужчина

Сотрудники экстренных служб вытащили из Москвы-реки мужчину, который, как отмечается, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спрыгнул с Крымского моста.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«29 сентября в 18:00 спасатели... подняли с поверхности воды 30-летнего мужчину, который прыгнул с Крымского моста», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшему оказали первую помощь, а также вызвали полицию и бригаду медиков.

Ранее портал Nation News передавал, что на станции «Сходненская» столичного метро погиб пассажир.