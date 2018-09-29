Володин не поддерживает выделение представительских расходов

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выступил против выделения представительских расходов депутатам нижней палаты, передаёт РИА Новости.

Таким образом спикер Госдумы отреагировал на заявление депутата Веры Ганзи о том, что ей не хватает депутатской зарплаты. Она пояснила, что «так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего».

Володин предложил решение этого вопроса в реализации государственной программы и национальных проектов, в которые, по его мнению, депутаты должны включать вопросы, интересующие избирателей.

Кроме этого, он отметил, что у депутатов есть возможность инициировать инвестиционные и благотворительные проекты.

Ранее заместитель комитета по контролю и регламенту Госдумы Михаил Романов заявил, что необходим законопроект, который мог бы регулировать вопрос оплаты представительских расходов, предоставляемых в качестве помощи избирателям.

28 сентября член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя объяснила своё заявление о низкой зарплате.