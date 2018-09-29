Володин не поддерживает выделение представительских расходов

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Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин выступил против выделения представительских расходов депутатам нижней палаты, передаёт РИА Новости.

Таким образом спикер Госдумы отреагировал на заявление депутата Веры Ганзи о том, что ей не хватает депутатской зарплаты. Она пояснила, что «так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего».

Володин предложил решение этого вопроса в реализации государственной     программы и национальных проектов, в которые, по его мнению, депутаты должны включать вопросы, интересующие избирателей.

Кроме этого, он отметил, что у депутатов есть возможность инициировать инвестиционные и благотворительные проекты.

Ранее заместитель комитета по контролю и регламенту Госдумы Михаил Романов заявил, что необходим законопроект, который мог бы регулировать вопрос оплаты представительских расходов, предоставляемых в качестве помощи избирателям.

28 сентября член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя объяснила своё заявление о низкой зарплате.

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