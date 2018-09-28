Прокуратура начала проверку обстоятельств гибели людей при прорыве трубы с кипятком в Петербурге

Короткая ссылка
Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начала проверку обстоятельств гибели людей при прорыве трубы с кипятком, сообщает kp.ru со ссылкой на надзорное ведомство.
Прокуратура начала проверку обстоятельств гибели людей при прорыве трубы с кипятком в Петербурге
  • ©megapolisonline.ru

В частности, планируется изучить соблюдение требований закона при содержании теплосетей.

Затем будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Также заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв в беседе с Nation News прокомментировал гибель людей в результате инцидента.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить