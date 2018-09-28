Прокуратура начала проверку обстоятельств гибели людей при прорыве трубы с кипятком в Петербурге

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начала проверку обстоятельств гибели людей при прорыве трубы с кипятком, сообщает kp.ru со ссылкой на надзорное ведомство.

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В частности, планируется изучить соблюдение требований закона при содержании теплосетей. Затем будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия. Также заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв в беседе с Nation News прокомментировал гибель людей в результате инцидента.