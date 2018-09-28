СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы с кипятком в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как два человека погибли в Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы отопления.

«Из материалов уголовного дела следует, что ночью 28 сентября 2018 года во дворе одного из домов, расположенного на Измайловском проспекте, произошёл прорыв магистральной трубы отопления, в результате чего было затоплено общественное заведение, два посетителя которого 1998 года рождения получили термически ожоги и погибли», — говорится в сообщении городского управления СК.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по признакам ч. 3 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух лиц»).

Расследование по данному факту продолжается.

Ранее сообщалось, что при прорыве трубы с горячей водой на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге погибли два человека.