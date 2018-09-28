Россельхознадзор запретил поставки свинины из Бельгии из-за АЧС
- РИА Новости
«В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории Бельгии с 27 сентября 2018 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину, эмбрионов свиней и спермы хряков», — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что ограничение на поставку не вводится на продукцию, которая прошла обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 6 сентября вводит временные ограничения на поставки в Россию свинины и живых свиней из Болгарии.
В середине сентября Пятый канал сообщил, что в Ленинградской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней.