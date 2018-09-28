В России предложили ввести наказание за «скручивание» показателей пробега автомобиля

В России предлагают ввести наказание за «скручивание» показателей одометра при продаже автомобиля на вторичном рынке.

Соответствующий проект обращения заксобрания Карелии к министру МВД Владимиру Колокольцеву внёс на рассмотрение регионального парламента его председатель Элиссан Шандалович. Об этом RT сообщили в пресс-службе заксобрания.

В документе отмечается, что, по открытым данным, около 70% продаваемых на территории России подержанных автомобилей имеют «скрученный» пробег. Купившие такие машины граждане не могут достоверно определить техническое состояние автомобиля и достаточность его обслуживания.

Порой это приводит к ситуациям на дороге, которые угрожают жизни и здоровью как самого водителя, так и других участников дорожного движения.

«Учитывая, что в настоящее время данная проблема действительно актуальна и требует принятия срочных мер, просим Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части установления ответственности за корректировку в сторону уменьшения показаний одометра автомобиля при продаже автомобиля на вторичном рынке. Считаем, что данная мера позволит усилить контроль за техническим состоянием транспортных средств, что положительно скажется на снижении аварийности на дорогах страны», — говорится в проекте обращения.

Автор инициативы добавил, что в ряде стран за «скручивание» показаний одометра предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы и крупных штрафов.

Инициативу поддержала первый зампред заксобрания Ольга Шмаеник. По её мнению, наказанием может быть административный штраф.

«На мой взгляд, он не должен быть меньше 5 тыс. рублей. Сумма должна быть достаточно ощутимой, чтобы у людей не было желания заниматься такими махинациями», — пояснила Шмаеник в беседе с RT.

Как рассказали в пресс-службе заксобрания Карелии, 9 октября проект обращения рассмотрит ответственный комитет. При положительной оценке документ вынесут на рассмотрение заксобрания 18 октября и в случае поддержки инициативы парламентариями обращение направят главе МВД.

Ранее стало известно о введении Министерством внутренних дел России новых правил государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним.