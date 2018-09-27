Переезд на «цифру»: как новые правила регистрации автомобилей изменят жизнь водителей

С 6 октября в России вступят в силу новые правила регистрации автомобилей — МВД разрешило ставить на учёт ТС с электронными паспортами. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. С ноября 2019-го при оформлении в ГИБДД новых транспортных средств цифровые ПТС станут обязательными. Для уже выпущенных машин продолжит действовать бумажный ПТС. Об этом и других нововведениях — в материале RT.

В России вводят новые правила регистрации автомобилей. Изменения прописаны в приказе МВД, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Документ вступит в силу 6 октября.

Нововведения разрешают ставить на учёт автомобили с электронными паспортами. При этом с 1 ноября 2019 года использование таких ПТС будет обязательным для постановки на учёт новых автомобилей. Уже выданные бумажные паспорта продолжат действовать: они будут бессрочными, а владелец по собственному желанию сможет их заменить на электронные. В случае утраты или приведения ПТС в негодность водители также смогут заменить ПТС или получить дубликат.

Электронные ПТС упростят жизнь водителям, заявил в разговоре с RT руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

«Они экономят миллиарды бумажных бланков, экономят миллиарды рублей на их изготовление, печать. Это для водителя обойдется гораздо дешевле», — считает эксперт.

По словам главы Федерации автовладельцев России Сергея Канаева, возможность регистрировать в ГИБДД автомобиль с электронным паспортом транспортного средства — правильная и своевременная мера.

«Это рано или поздно пришло бы. Когда есть единая база, все паспорта транспортных средств, которые бывают утеряны, бессмысленны. Они могут служить для страховки, но это может быть временно. Переход на электронные паспорта намного надёжнее, он лучше предохраняет от угонов», — пояснил Канаев.

Другое изменение касается установки в автомобиль нового двигателя. Теперь при его замене водителям не придётся ехать в ГИБДД, чтобы зарегистрировать его. Для этого двигатель должен быть идентичным старому и юридически чистым.

«Главное, чтобы замененный двигатель был того же типа и модели, что и ранее установленный на транспортном средстве, не находился в розыске и имел оригинальную заводскую маркировку», — цитирует ТАСС официального представителя МВД Ирину Волк.

При продаже автомобиля новому собственнику дополнительные документы (например, договор о купле-продаже двигателя) не понадобятся: в ходе осмотра инспектор проверит машину и внесёт сведения о номере автомобиля в паспорт транспортного средства.

«То, что не надо согласовывать двигатель, — это нормальная международная практика, — отметил в беседе с RT Канаев. — Двигатель — обычная запасная часть, как коробка передач, стартер. Всё что нужно сейчас: поменяли двигатель, взяли справку, внесли её в электронный паспорт — и всё. Эта облегчит жизнь автовладельцам».

Также документ упрощает постановку на учёт автомобиля, который принадлежит нескольким собственникам. Они смогут заполнить в ГИБДД письменное заявление о согласии зарегистрировать машину на одного владельца. Другой вариант предусматривает оформление нотариально заверенного согласия, с которым владелец сможет самостоятельно оформить автомобиль в ГИБДД. Нововведение может пригодиться, например, в том случае, если машина передаётся нескольким родственникам в наследство.

«Упрощает, что нужно будет заявить о своём согласии, — и весь вопрос решится. Достаточно согласие другой стороны, чтобы оно вступило в силу», — заметил Крохмаль.

© Агентство городских новостей «Москва»

Кроме того, приказ закрепляет возможность зарегистрировать автомобиль по временному удостоверению личности в случае утери паспорта. Также изменились сроки хранения госзнаков в ГИБДД — он увеличен со 180 до 360 дней. Для тех, кто будет хранить номера в ГИБДД на момент вступления приказа в силу, срок продлят автоматически.

«Принципиально эти нововведения регистрацию не ускорят: она и так не медленная, всё происходит чётко и понятно. — заявил RT вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. — Но все эти нововведения положительно повлияют на нас, на потребителя, это будет намного удобнее. Что касается номеров и всего, что связано с электронными паспортами — это физические истории автомобиля. Бесспорно, проблем с мошенничеством, таких частых, как сейчас возникают, не будет».

Упрощённая регистрация

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает регистрацию автомобилей без посещения ГИБДД. Согласно документу, владельцы смогут поставить транспортное средство на учёт через официальных дилеров, внесённых в соответствующий реестр.

Также по теме Короткий маршрут: Госдума одобрила регистрацию автомобилей без посещения ГИБДД Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий новые правила регистрации автомобилей. Согласно документу,...

Закон подразумевает, что автодилеры будут самостоятельно передавать регистрационные данные в ГИБДД. При этом выдавать номерные знаки будут изготовители.

Кроме того, собственник автомобиля сможет подать заявление на регистрацию через единый портал госуслуг и зарегистрировать его «вне зависимости от места жительства».