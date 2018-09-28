В заксобрании Петербурга прокомментировали гибель людей при прорыве трубы с кипятком

Заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным вопросам законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалёв в беседе с Nation News прокомментировал гибель людей при прорыве трубы с кипятком.

«Ситуация неблагополучная. Те доклады, которые у нас были на слушаниях по теплосетям, говорят о том, что деньги вкладываются небольшие, которых не хватает на обновление их работоспособного состояния», — заявил он.

По его словам, ответственные за контроль этих сетей всё время повышают стоимость.

Как отметил Ковалёв, все программы ремонта на 90% касаются магистральных труб, а ответвления, которые идут дальше к кварталам, домам, вообще практически не ремонтируются.

«Это выяснилось на слушаниях», — добавил он.

Со своей стороны, ведущий игр в антикафе «Типичный Питер» Роман Сафронов в беседе с Пятым каналом рассказал, что погибшие находились в самой дальней комнате, то есть максимально близко к месту, где входила вода.

По словам Сафронова, изначально он направился к молодым людям, но затем ошпарился и остановился.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы с кипятком в Санкт-Петербурге.