В заксобрании Петербурга прокомментировали гибель людей при прорыве трубы с кипятком
- РИА Новости
«Ситуация неблагополучная. Те доклады, которые у нас были на слушаниях по теплосетям, говорят о том, что деньги вкладываются небольшие, которых не хватает на обновление их работоспособного состояния», — заявил он.
По его словам, ответственные за контроль этих сетей всё время повышают стоимость.
Как отметил Ковалёв, все программы ремонта на 90% касаются магистральных труб, а ответвления, которые идут дальше к кварталам, домам, вообще практически не ремонтируются.
«Это выяснилось на слушаниях», — добавил он.
Со своей стороны, ведущий игр в антикафе «Типичный Питер» Роман Сафронов в беседе с Пятым каналом рассказал, что погибшие находились в самой дальней комнате, то есть максимально близко к месту, где входила вода.
По словам Сафронова, изначально он направился к молодым людям, но затем ошпарился и остановился.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы с кипятком в Санкт-Петербурге.