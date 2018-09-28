В Совфеде рассказали о применении сирийского опыта в обучении лётчиков ВКС России

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о применении сирийского опыта в обучении лётчиков ВКС России.

«То, через что мы прошли в Сирии, мы взяли и ввели в учебные программы. Мы открыли новые направления обучения», — отметил он.

По его словам, нововведения затронули подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в программу обучения военных лётчиков добавили новые приёмы и способы нанесения ударов по земле.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что три эскадрильи истребителей и бомбардировщиков Южного военного округа уничтожили мишени, имитировавшие условного противника в Чёрном море.