Бывший врио главы Приморья Тарасенко назначен замруководителя Росморречфлота
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Назначить Тарасенко Андрея Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта», — говорится в распоряжении.
Ранее Тарасенко заявил о намерении связать свою дальнейшую деятельность «с морем и портами».
20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты досрочных выборов недействительными. Тарасенко данное решение поддержал.