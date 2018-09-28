Бывший врио главы Приморья Тарасенко назначен замруководителя Росморречфлота

Бывший врио главы Приморского края Андрей Тарасенко назначен на должность замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

Как сообщает РИА Новости, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Назначить Тарасенко Андрея Владимировича заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта», — говорится в распоряжении.

Ранее Тарасенко заявил о намерении связать свою дальнейшую деятельность «с морем и портами».

20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты досрочных выборов недействительными. Тарасенко данное решение поддержал.