Тарасенко рассказал о своём дальнейшем месте работы

Бывший врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что намерен связать свою дальнейшую деятельностью «с морем и портами».

«Покидаю пост с приятными чувствами — что-то сделал. Год пахал… Надо было быстро сделать, много сделать. Работал очень много. У меня такой работы не было даже на подводных лодках…» — приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин предложил губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко занять пост исполняющего обязанности главы Приморского края. Путин сообщил, что Тарасенко попросился на другую работу.

20 сентября избирательная комиссия Приморского края признала результаты досрочных выборов недействительными.

После обработки 100% бюллетеней стало известно, что кандидат на пост губернатора региона от «Единой России» Андрей Тарасенко набрал 49,55% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко — 48,06%.