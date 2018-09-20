Тарасенко поддержал решение об отмене итогов выборов в Приморье
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
«Я изначально был за то, чтобы отменить итоги второго тура выборов в Приморском крае. Слишком много жалоб, а всё должно быть честно и порядочно. И отмена результатов выборов — это честно», — цитирует Тарасенко ТАСС.
По его словам, он пришёл в край работать, а не «заниматься интригами».
В пресс-службе приморской администрации проинформировали, что Тарасенко остаётся в должности врио губернатора.
Ранее избирательная комиссия Приморья по рекомендации ЦИК России признала результаты досрочных выборов недействительными.