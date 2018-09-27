Мать отказалась от первого рождённого в петербургском метро ребёнка

Пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге сообщила, что мать отказалась от мальчика, который родился на станции метро «Технологический институт» 23 сентября.

«Рождение под землёй — это не единственное испытание, которое придётся пройти новорождённому. Как стало известно уполномоченному, мама ребёнка приняла решение отказаться от своего сына. К этому её побудили жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем. По имеющимся сведениям, у женщины есть двое старших детей, в отношении которых она лишена родительских прав», — говорится в сообщении на сайте петербургского уполномоченного по правам ребёнка.

Отмечается, что ребёнок был выписан из родильного дома и помещён в одну из городских больниц. В ближайшее время будет решаться вопрос о семейном устройстве мальчика.

23 сентября на станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге родился мальчик. Первую помощь роженице оказали сотрудники метро.