Мать отказалась от первого рождённого в петербургском метро ребёнка

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Пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в Санкт-Петербурге сообщила, что мать отказалась от мальчика, который родился на станции метро «Технологический институт» 23 сентября.
Мать отказалась от первого рождённого в петербургском метро ребёнка
  • © Станция метро «Технологический институт» / Wikipedia

«Рождение под землёй — это не единственное испытание, которое придётся пройти новорождённому. Как стало известно уполномоченному, мама ребёнка приняла решение отказаться от своего сына. К этому её побудили жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем. По имеющимся сведениям, у женщины есть двое старших детей, в отношении которых она лишена родительских прав», — говорится в сообщении на сайте петербургского уполномоченного по правам ребёнка.

Отмечается, что ребёнок был выписан из родильного дома и помещён в одну из городских больниц. В ближайшее время будет решаться вопрос о семейном устройстве мальчика.

23 сентября на станции метро «Технологический институт» в Санкт-Петербурге родился мальчик. Первую помощь роженице оказали сотрудники метро.

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